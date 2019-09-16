فيديو.. درة تشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية: "راضيين بأي نتيجة"

قالت الفنانة التونسية درة، إنها حرصت على التصويت بالانتخابات الرئاسية رغم انشغالها الشديد.

وأضافت درة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "كان عندي تصوير في العين السخنة، ونزلت على السفارة التونسية بالقاهرة وصوت في آخر يوم".

وتابعت: "لازم كل حد ينتمي لتونس يكون موجود ودي بلدي اللي اتولدت واتربيت فيها وده واجب علينا كلنا".

واستطردت: "الانتخابات ديمقراطية عشان كده الموضوع كان منظم وسلس، وأيًا كانت النتيجة فإحنا راضيين وده رأي الأغلبية في النهاية".

وفتح، أمس، 4567 مركز اقتراع أبوابه في 27 دائرة انتخابية داخل الجمهورية التونسية لـ6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في رئاسة الجمهورية وسط ما يزيد على 12 ألف ملاحظ محلي.