جامعة بنها تشارك في مسابقة الروبوت العالمية بالصين

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، مشاركة الجامعة بمسابقة الروبوت العالمية المقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير والذي تستضيفه جامعة شيان بالصين خلال الفترة من 17-20 سبتمبر الجاري.

وأشار "السعيد" إلى أن جامعة بنها تشارك بفريقين في هذه المسابقة أحدهما من كلية الهندسة ببنها، والذي يشارك بروبوت يدعم أطباء العيون في إجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين والتي تتطلب دقة ومهارة عالية والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا والذي يشارك بدوره بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل وحشائش المسطحات المائية والأنهار.

وأضاف "السعيد" أن مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما أنه يعزز من فرص التعاون الأكاديمي والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرائهم بالجامعات الدولية.

وأكد الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم وممثل رئيس الجامعة في حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، أن الاجتماع سيتناول مناقشة عدد من الموضوعات منها دور الجامعات في التنمية المجتمعية والفرص المؤسسية والتحديات ومجالات التعاون بين الجامعات في عصر الرقمنة والتعاون الدولي في مجال التعليم، وذلك بحضور أكثر من 63 جامعة من مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية، إلى أن اتحاد جامعات طريق الحرير يضم أكثر من 150 جامعة على مستوى العالم، كما أن جامعة بنها هي العضو الوحيد بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد والذي يضم أكثر من 18 جامعة على مستوى العالم، وأن مشاركة الجامعة في مثل هذه الفاعليات يعد إضافة نوعية في ملف العلاقات الدولية وتعزيزها وتطويرها.