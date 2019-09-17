استدعت قرجيزستان، اليوم، سفير طاجيكستان وقدمت له احتجاجا بعد تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود بين البلدين، أوقع أربعة قتلى وعشرة جرحى على الأقل. وغالبا ما تشهد الحدود بين هذين البلدين حوادث أمنية، لكن وتيرة الاشتباكات تكثفت منذ مطلع السنة الحالية.

وجرى آخر اشتباك، أمس الاثنين، بين حرس الحدود ومجموعات من السكان المحليين في البلدين، وتبادل البلدان تهمة البدء بإطلاق النار، فيما قالت وزارة الصحة في قرجيزستان أن عنصرا من حرس الحدود قتل وأصيب 13 شخصا آخرين، في أعمال العنف هذه، في حين أعلنت طاجيكستان أن ثلاثة عناصر من حرس حدودها قتلوا كما أصيب "العديد" من المواطنين بجروح.

وسلمت قرجيزستان، اليوم، السفير الطاجيكي رسالة تضمنت احتجاجا على قيام طاجيكستان ببناء "نقطة مراقبة عسكرية" على الحدود بين البلدين من دون حصول تشاور مسبق.

ولا تزال مناطق واسعة من الحدود بين البلدين من دون ترسيم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال بلدان آسيا الوسطى السوفيتية سابقا، وتغذي توترات عرقية وخلافات حول الاراضي والماء العلاقات السيئة بين البلدين.

وكان مواطن طاجيكي قتل مطلع سبتمبر الجاري، في مواجهات في جيب فوروخ الطاجيكي المحاط بشكل كامل بأراض تابعة لقرجيزيا، وسبق أن أوقعت اعمال العنف في هذا الجيب قتيلا والعديد من الجرحى في يوليو الماضي، كما قتل شخصان في مواجهات على الحدود بين البلدين في مارس الماضي، والتقى رئيسا البلدين في يوليو الماضي، وتباحثا بشأن الخلاف الحدودي من دون التوصل الى نتيجة ملموسة.