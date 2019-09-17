أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، انتهاء أزمة أهالي منطقة "الصبر" بالحي بعد توصيل مياه الشرب من خلال الشبكة الجديدة حيث توقف المشروع منذ عام، موضحا أنه فور تلقي الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، استغاثة الأهالي بحرمانهم من المياه وجه بسرعة حل المشكلة.

وقال "عبدالمنعم" إن الأهالي طالبوا بمد الشبكات الداخلية بطول 8 كم2 منذ أكثر من عام، وهو ما جرى بالفعل حيث نسق الحي مع شركة مياه القاهرة الكبرى لتوصيل المياه فورا للمنطقة لحل مشكلة الأهالي والاستفادة من الشبكات وتوصيل المياه.

وأشار رئيس الحي إلى أن العمل بدء بالفعل، وجار الانتهاء من التوصيل تحت إشراف شركة مياه القاهرة الكبرى، وحي شرق شبرا الخيمة.