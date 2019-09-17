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تعديلات مرورية بمحور صفط اللبن بعد سقوط ميكروباص ومصرع 10 بداخله

تعديلات مرورية بمحور صفط اللبن بعد سقوط ميكروباص ومصرع 10 بداخله

حزب "نتنياهو" يتجسس على الانتخابات الإسرائيلية في البلدات العربية

حزب "نتنياهو" يتجسس على الانتخابات الإسرائيلية في البلدات العربية

"الوفد" يطلق مبادرة "مع الشباب" 26 سبتمبر: سنوفر وظائف مناسبة لهم

"الوفد" يطلق مبادرة "مع الشباب" 26 سبتمبر: سنوفر وظائف مناسبة لهم

أحمد عبدالباسط يتعاقد مع محمد الشرنوبي لبطولة "شريط 6"

أحمد عبدالباسط يتعاقد مع محمد الشرنوبي لبطولة "شريط 6"

رئيس تنمية الصعيد يبحث الخريطة الاستثمارية ببني سويف

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