أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية لتحويلات تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) فى حدود النسبة المقررة، غدًا.

وأكدت الوزارة فى بيان، اليوم، أن مكتب التنسيق مُلزم بقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وبينها «الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية المعادلة، عن الفترة التى يُحسب على أساسها المجموع الاعتبارى للطالب، والمواد المؤهلة، والنسبة المقررة لكل دولة، ورغبات الطلاب، والمجموع الاعتبارى لكل طالب».

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء تدريس مقرر ريادة الأعمال لطلاب الفرق الثانية بالجامعة، فى العام الدراسى الحالى، لتزويد جميع الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وإكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها، ما ينعكس على اقتصاد البلد.

وأضاف «الخشت»: «تطبيق مقرر ريادة الأعمال هذا العام يأتى فى إطار سعى الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية»، مشيراً إلى الانتهاء من تدريب 35 عضواً بهيئة تدريس، وهيئة معاونة من الكليات المختلفة، على مقرر ريادة الأعمال وذلك فى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جامعة الأزهر: انتهاء التحويلات بين الكليات غدًا

فى سياق آخر، أعلنت جامعة الأزهر انتهاء تعديل الرغبات طبقاً للحد الأدنى والتوزيع الجغرافى لطلبة جامعة الأزهر من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، غدًا.