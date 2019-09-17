أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إجراء الكشف على 1418 مريض في قافلة طبية مجانية بقرية "الربيعة" التابعة لمركز دكرنس خلال يومين.

وقال المحافظ إنه جرى تحويل 22 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ 110 حالة، كما تم إجراء 278 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 135 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد شاروبيم على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.

من جهته قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت اليوم وأمس ضمت 10عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 30 ندوة تثقيفية.