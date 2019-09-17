إسبانيا "محكومة" بالعودة إلى صناديق الاقتراع في 10 نوفمبر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإسباني المنتهي ولايته بيدرو سانشيز، اليوم، أنّ البلاد "محكومة" بالعودة إلى صناديق الاقتراع في 10 نوفمبر المقبل بعد فشل المشاورات التي أجراها الملك فيليب السادس في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وتفادي إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة في غضون أربع سنوات.

وقال سانشيز للصحفيين إنّ "نتيجة (المشاورات بين الملك فيليبي السادس وقادة الأحزاب) واضحة: ليس هناك أي أغلبية في مجلس النواب قادرة على ضمان تشكيل حكومة".

ولم يتمكن الاشتراكي سانشيز من تشكيل حكومة على الرغم من مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 أبريل المناضي وفاز فيها حزبه، ويأتي تصريح سانشيز بعيد إعلان الملك أنّ المشاورات التي أجراها أقنعته بأنّه لا مفرّ من الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال الملك فيليب السادس في بيان نشره الديوان الملكي "لا يوجد مرشح يتمتّع بالدعم اللازم للحصول على الثقة اللازمة في مجلس النواب".

جدير بالذكر، أن اسبانيا تعاني، من حالة عدم استقرار سياسي منذ تشتّتت كتل البرلمان في 2015 مع دخول حزبي بودوموس "يسار متشدد" والمواطنون "ليبرالي"، وزاد تشظي البرلمان مع بروز حزب فوكس "يمين متشدد" في الاقتراع الأخير.