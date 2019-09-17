قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم، إن تمهيد الطريق البري الرابط بين موريتانيا والجزائر سيعزز ويسرع وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأكدولد مرزوك، خلال مباحثات مع السفير الجزائري لدى موريتانيا نور الدين خندودي، على متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التوقيع قريبًا على إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين سيعزز تلك العلاقات الأخوية ويجعلها على مستوى آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

بدوره، أكد الدبلوماسي الجزائري، أن العلاقات بين البلدين تستمد متانتها من الارتباط التاريخي ووحدة الدين وحسن الجوار، مما مكن البلدان من قطع أشواط هامة لتعزيز وتطوير تلك العلاقات مثل فتح الطريق البري الرابط بينهما وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بتعزيز التعاون المشترك.