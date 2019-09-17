لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطعن سكين في مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بعزبة البارود التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ووقوع قتيل بعزبة البارود بقرية أولاد إلياس دائرة المركز، وبالانتقال تم السيطرة على الموقف وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "ص. ث. س"، 65 عاما، مقيم ذات الناحية، وبسؤال الأهالي أقروا أن سبب المشاجرة خلاف على لهو الأطفال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.