أصيب 5 أشخاص بجروح قطعية وسحجات إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز جهينة بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وألقت الشرطة القبض على الطرفين.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة بوجود مشاجرة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبيّن أنّها بين طرف أول "زيدان. ا. ز" (22 عاما) طالب مصاب بجروح قطعية في الوجه والرقبة واشتباه كسر في الساعد الأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، "طارق. ا. ز" (25 عاما) عامل، مصاب بجروح في فروة الرأس وكدمات وسحجات باليد اليسرى، وطرف ثان "مصطفى. ر. ع" (17 عاما) عامل و"أحمد. ر. ع" (21 عاما) طالب، و" بهاء الدين. ر. ع" (30 عاما) نجار، مصابين بجروح قطعية وسحجات متفرقة في الجسم.

وضُبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بالاعتداء بالضرب بسبب خلافات الجيرة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.