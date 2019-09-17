حذرت الدكتورة سارة الطباخ، المنتجة والمسؤولة عن كل أعمال خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، شركات الإنتاج الفني والإعلاني والإعلامي، من التعامل مع الشرنوبي.

وشددت الطباخ، في بيان أصدرته اليوم، أنه لا يجوز التعامل الإنتاجي مع الشرنوبي إلا من خلال شركتها، بعد أن علمت بوجود مفاوضات من بعض شركات الإنتاج معه".

واختتمت البيان بأنها ترحب بأي جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

يذكر أن الشرنوبي وسارة كان قد ارتبطا عاطفيا وعمليا لمدة عامين وأصدرت سارة للشرنوبي ألبوما غنائيا بعنوان "فصول السنة الأربعة"، وذلك بعد أن مضى على عقد احتكاري لشركتها "إيرث برودكشن"، وقام الشرنوبي بفسخ التعاقد والخطوبة منذ عدة أشهر.

كما انتشرت اليوم أخبار عن تعاقد الشرنوبي على فيلم سينمائي جديد مع المنتج أحمد عبدالباسط بعنوان "شريط 6".