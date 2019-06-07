تفاصيل حفل محمد الشرنوبي ضمن المهرجان الصيفي للأوبرا

يُحيي الفنان محمد الشرنوبي، حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية، الخميس 19 يونيو، ضمن المهرجان الصيفي للأوبرا.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة 8 مساءً على المسرح المكشوف، وسعر تذكرة الحفل 160 جنيهًا.

وطرح محمد الشرنوبي، مؤخرا ألبومه "زي الفصول الأربعة"، ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأغاني أبرزها صبح الصباح، حتة من الخيال، زي العادة، ونقول مبروك، ويمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيًا من هنــــــــــا.

وكانت دار الأوبرا المصرية، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، انطلاق المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف بداية من الأربعاء 12 يونيو إلى الخميس 20 يونيو، في تمام الساعة 8 مساءً.