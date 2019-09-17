قال وزير الداخلية الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، اليوم، إن موريتانيا توفر للاجئين ظروف العيش الكريم والأمن والأمان وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للاجئين عبر العالم.

وأضاف خلال لقائه الممثلة المقيمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا ماريا ستافرو بولو، أن سياسة البلاد تقوم على احترام اللاجئين وتضع كل إمكاناتها تحت تصرفهم في الحصول على الوثائق المطلوبة وحرية التنقل والعيش الكريم داخل البلد.

وأشار ولد مرزوك وفقا للإذاعة الموريتانية، إلى أن علاقات بلاده بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات ذات الصلة ستتعزز باستمرار بغية توفير مزيد الضمانات للاجئين في موريتانيا.

فيما أشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود موريتانيا التي اعتبرتها نموذجا في هذا المجال من خلال توفيرها الإيواء والأمن والأمان لأزيد من 60 ألف لاجئ من جمهورية مالي المجاورة منذ عدة سنوات.