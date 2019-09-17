عُرض الفيلم الروائي القصير "ثلاث دقات" بثاني أيام ملتقى مسابقة قصر السينما لأفلام المحاولة بدورته الأولى برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، وتحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أدار ندوة الفيلم والنقاش الدكتور نادر رفاعي مدرس النقد السينمائي بأكاديمية الفنون والذي أشاد بالفيلم ووصفه بالعمل الجيد والمتميز، بحضور صناع الفيلم السيناريست مروة عمارة والمخرج أحمد قرمد.

وتم اختيار الفيلم من قبل للمشاركة بمهرجان أماكولا السينمائى الدولى بدورته الثانية عشر بدولة أوغندا.

"ثلاث دقات" إنتاج 2018 وهو عبارة عن مجموعة مشاهد منفصلة ولكنها تصب في قالب واحد باستخدام رمز معبر عن بعض السلبيات التي تؤدي إلى تدهور الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

الفيلم سيناريو تامر عرفات ومروة عمارة ومن بطولة إبراهيم القاضى، عماد يسرى، أحمد الرفاعي، محمد رزق، محمد ثابت وإخراج أحمد قرمد.