أعلنت وزارة الثقافة تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد تطويره وإعادة تأهيله، وذلك لإثراء مجال السينما، حيث أنه الوحيد المتخصص نوعيًا ويساهم في صناعة وعرض الأفلام.

وتم إعداد خطة عمل وبرنامج تشغيل يتضمن: دورات تدريبية متخصصة، معرض شهري للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من أعمال أهم وأشهر المخرجين، عدة نوادي للسينما العالمية، الأفريقية، اللاتينية، الأوربية والنادرة، ونادي آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية أو التسجيلية بهدف إتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم، وأمسية أسبوعية بعنوان "نجم وندوة"، وعروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية، إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.

وتستعرض "الوطن" جدول الأنشطة السينمائية على النحو التالي: