شارك مجموعة من الفنانين في فيديو قصير مصور لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري ضد محاولات أعداء الوطن للوقيعة بين الشعب والجيش، وقدم نجوم الفن الدعم والمساندة للجيش والرئيس من خلال هاشتاج "إحنا معاك يا ريس" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية.

ومن ضمن نجوم الفن الذين شاركوا في الفيديو حكيم، هنادي مهنا، محمد لطفي، هاني شاكر، حجاج عبدالعظيم، أحمد شيبة، محمود عبدالمغني، أحمد بدير، أحمد فلوكس.

وقال أحمد بدير، لـ"الوطن"، إن المشاركة في الدفاع عن الوطن وعن رئيس مصر وجيشها مهمة وطنية، مؤكدا أنه يجب أن يقف فنانو وشعب مصر يدا واحدة ضد الإرهاب وأعداء الوطن الذين يريدون النيل منه، موجها رسالة لأعداء الوطن، قائلا: "إن الجيش ورئيس مصر أقوى من أي تشكيك وأنه يثق في كل قيادات مصر".