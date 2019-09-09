أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر قد أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي، رئيس لجنة العمل، ضد الفنان حكيم، إلى اجتماع مجلس الإدارة، المُقرر له نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد "أبو اليزيد"، في بيانٍ، أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر أُحيل لاجتماع المجلس المقبل.

وتقدم منصور هندي، رئيس لجنة العمل، بشكوى، ضد الفنان حكيم، اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف، قبل حفل له في أحد فنادق القاهرة.

كما يناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته المقبلة، كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية، منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، بإضافة إلى عدد من القرارات الاقتصادية المهمة، منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي.