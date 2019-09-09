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جامعة دمنهور تحصد شهادات التميز في ختام ورش مراكز الفنون للجامعات

جامعة دمنهور تحصد شهادات التميز في ختام ورش مراكز الفنون للجامعات

الرئيس التونسي المؤقت يستعرض آخر استعدادت الحكومة لإنجاح الانتخابات

الرئيس التونسي المؤقت يستعرض آخر استعدادت الحكومة لإنجاح الانتخابات

تنفيذي كفر الشيخ يوافق على رفع رسوم اشتراكات "تعليم القيادة"

تنفيذي كفر الشيخ يوافق على رفع رسوم اشتراكات "تعليم القيادة"

غدا في «الوطن»: «رجعة المدارس».. والرئيس يبحث خطة «الإصلاح الإداري»

غدا في «الوطن»: «رجعة المدارس».. والرئيس يبحث خطة «الإصلاح الإداري»

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محافظ المنوفية يكرم عدد من المزارعين خلال احتفالية عيد الفلاح الـ67

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