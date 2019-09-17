"الشؤون الإسلامية" البحرينية تثمن دور مصر في الدفاع عن قضايا الأمة

نوه عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين بعمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بمصر، مثمنًا الدور الريادي الكبير الذي تضطلع به مصر في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ونقل خلال لقائه في مدينة القاهرة أمس الاثنين، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، تحيات ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتقديره لجهود وزارة الأوقاف المصرية في دعم قضايا الحق والخير، وإعلاء الوسطية والسماحة.

كما نقل تحيات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتحيات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات والقضايا الإسلامية والتحديات التي تواجه الأمة وسبل مواجهتها، معربين عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين مع نظيره بجمهورية مصر العربية.