السيسي معاتبا وزير الأوقاف: أهل الدين مش حاسين.. إحنا متأخرين قرون كتير

عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلا: "أهل الدين مش حاسين".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الثامن للشباب: "فيه مشكلة في فهمنا للدين، إحنا متأخرين قرون كتير".

وتابع الرئيس: "يا ترى رأي الدين في اللي ينشر كذب نقوله إيه (كفى بالمرء إثما أن يتحدث بكل ما يسمع)، ده اللي محتاجينه في تطور المجتمع والتكنولوجيا".

وأوضح السيسي: "لما حد يقوم على جسر ترعة ويحط إيده عليها ويبني جامع ويفتكر إنه بيعمل عمل من أعمال البر، واللي بيبني على أراض زراعية".

وأكد على ضرورة التصدي فكريا لمثل هذه الأمور، "إذا لم نتصدَ فكريا هتفضل عبارة عن واحد عنده جرح بينزف باستمرار".

وتابع: "بيعملوا تخريب عشان يعملوا الدولة الفاضلة باسم الدين، الدين جزء من الحياة مش كل الحياة".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".