قال الفنان توفيق عبدالحميد، إن لحظة تكريمه بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 12 كان فارقا حياته، بعد أن كان منقطعا عن كل الأنشطة ومعتزلا مواقع التواصل.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، أنه كان منقطعا عن كل شيء نحو 10 سنوات، "قاطعت السوشيال ميديا وجمدت حسابي وكل الحسابات اللي بتحمل اسمي مش بتاعتي".

وتابع: "أنا ابن شرعي للطبقة المتوسطة، وابن حي شبرا اللي جامع فيه خلطة ولاد البلد على ولاد الناس اللي اتعلموا يعني إيه عيب وغلط وحلال وحرام، وتعايش بين المسلمين والمسيحيين اللي متربيين في حضن وبعض، واللي لو بنت اتعاكست يتصدى ويساعدها حتى لو مش أخته".

واستطرد أن كل ذلك ساهم في تكوين شخصيته، "لقيت الحب من الناس وأنا بتكرم فحسيت إني زي الطفل اللي رجع حضن أمه من جديد".

وأحدث بكاء الفنان توفيق عبدالحميد أثناء تكريمه بالمهرجان، حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قابلت ذلك بنشر أجمل المقاطع التي شارك بها في الأعمال المختلفة.