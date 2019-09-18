قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه رفض التكريم من المهرجان القومي للمسرح في البداية رغم فرحه الشديد.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، أنه أرسل رسالة للفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان، مستفسرا عن أمرين، "هل أنا عملت ما يستحق التكريم؟ وهل مفيش غيري يستحق التكريم؟".

وتابع أن عبدالعزيز أخبره أن الجميع يرغب في تكريمه وسعداء للغاية أنه ضمن المكرمين، موضحا أن عبدالعزيز تجمعه به صداقة منذ الصغر، "إحنا الاتنين جيران من حي شبرا، وبعدها بقينا زمايل بجامعة عين شمس، والمعهد العالي للفنون المسرحية، وتزاملنا في المسرح القومي، والغريب إننا لم نلتقي في الاحتراف في أي عمل لكن التقينا في الهواية".

وأحدث بكاء الفنان توفيق عبدالحميد أثناء تكريمه بالمهرجان، حالة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قابلت ذلك بنشر أجمل المقاطع التي شارك بها في الأعمال المختلفة.