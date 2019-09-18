شن طيران التحالف العربي غارات جوية بجانب قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف مناطق متفرقة لميليشيا الحوثي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات الانقلابية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أمس الثلاثاء، أن مقاتلات التحالف استهدفت مجاميع حوثية في "عزلة بني حسن" شمال مديرية عبس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات.

وأشار "المركز الإعلامي" إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقعا وتعزيزات للميليشيات الانقلابية وتمكنت من تدمير طقم كان يحمل عناصر حوثية شرق مديرية حيران، إضافة إلى تدمير آليات قتالية بينها "مدفع" شرق حيران.

ويأتي ذلك، غداة سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية في عملية إفشال هجوم شنته عناصرهم على محاور مختلفة في حيران وعبس وحرض بمحافظة حجة، وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد أطلقت نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية على مشارف مدينة حرض الحدودية، أسفرت عن تحرير نحو 20 قرية متاخمة للمدينة وأسر 23 عنصرا حوثيا وخسائر فادحة تكبدتها الميليشيات في العتاد و الأرواح.