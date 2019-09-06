قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، إن بلاده متمسكة بمواقفها في دولة اليمن، النابعة الركائز الراسخة التي أرساها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تستند بقيم الخير والحق ومد يد الصداقة والتواصل مع شعوب العالم.

وأضاف في بيان له، أن بلاده عندما دخلت إلى اليمن، كان ذلك تلبية لنداء الواجب والوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية، ضمن التحالف العربي الذي تأسس من أجل التصدي لأجندات ومطامع التمدد والتوسع الإيراني وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الدولة الإماراتية، أن قضية اليمن عادلة وتدخل الإمارات فيها يستند إلى أساس أخلاقية، مردها الدفاع عن النفس في وجه الأجندات التوسعية ومكافحة الإرهاب والتطرف، كما أصبحت مع المملكة العربية السعودية في طليعة المانحين ومقدمي المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وشدد الوزير الإماراتي، على أن هذا الثبات في الموقف هو الضامن الأساسي لعدم السماح للأجندة الإيرانية التوسعية بأن تستخدِم اليمن، والميليشيات الإرهابية التابعة لإيران، في الاستمرار بإرسال صواريخ العدوان إلى المناطق والمنشآت المدنية الآمنة في المملكة العربية السعودية.

وفي نهاية بيانه، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية ستبقى ثابتة، كما سيبقى التحالف العربي صلبًا وحجر الأساس لاستقرار المنطقة.