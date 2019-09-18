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بريطانية تعثر على هاتف "أيفون" وتعيده إلى صاحبته في السويد

بريطانية تعثر على هاتف "أيفون" وتعيده إلى صاحبته في السويد

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تواصل مع أحزاب اليمين بعد إغلاق التصويت

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تواصل مع أحزاب اليمين بعد إغلاق التصويت

توفيق عبدالحميد يحكي بداياته مع المسرح: حبيته بسبب مدير المدرسة

توفيق عبدالحميد يحكي بداياته مع المسرح: حبيته بسبب مدير المدرسة

"الأوقاف": جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد الكذب لتشويه الإنجازات

"الأوقاف": جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد الكذب لتشويه الإنجازات

سفير مصر بكييف يبحث مع برلماني أوكراني زيادة حجم الصادرات المصرية

سفير مصر بكييف يبحث مع برلماني أوكراني زيادة حجم الصادرات المصرية

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