أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابها، حيث أشارت الاستطلاعات الأولى إلى تقارب النتائج بين حزب "الليكود" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس.

وحسب استطلاع لرأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته، أمس الثلاثاء، القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة جانتس، سيحصل على 33 مقعدا من أصل الـ 120 في الكنيست، مقابل 31 لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

وحصلت أحزاب اليمين (بدون حزب ليبرمان) على 58 مقعدا وأحزاب الوسط والعرب على 54 بحسب عينة تلفزيونية للقناة الإسرائيلية 11، وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن المقابلات التي يجريها رئيس حكومة الاحتلال مع عدد من وسائل الإعلام وقيامه بدعاية انتخابية، تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات المعمول به.

وأوضحت اللجنة أنه في حال تلقيها شكوى خطية بهذا الخصوص فإن رئيس اللجنة القاضي حنان ملتسر، مخول صلاحية فرض غرامات مالية مغلظة على وسائل الإعلام التي قامت بنشر التصريحات وعلى حزب الليكود، فيما قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنه "يتم بذل جهود جبارة لضمان عدم تزوير نتائج الانتخابات".