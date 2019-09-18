تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً الثلاثاء من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي عبّر عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو السعودية النفطية في منطقتي بقيق وخريص، معلنا عن تضامن بريطانيا الكامل مع المملكة.

وأشاد "جونسون"، خلال الاتصال الهاتفي، بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، مطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي أن الهجوم التخريبي على أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس نحو المملكة فحسب بل حيال العالم بأسره.