نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

نشر عدد من نجوم الفن والغناء في مصر، فيديوهات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "احنا معاك يا ريس"، في مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدف أمن مصر واستقرارها هذه الأيام، الوطن تستعرض في السطور التالية، أبرز مشاركات النجوم في حملة التأييد.

أنغام

"طول عمرنا مصريين مؤمنين إن مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا وهتبقى أم الدنيا أكتر معاك يا ريس وبجشينا وبإرادتنا واحنا معاك يا ريس".

الفنان والمونولجست محمود عزب

"بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا بقدم تحية حب وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبنقوله احنا مع جيش بلدنا ومع شرطة بلدنا ويسقط كل خاين وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

بيومي فؤاد

"احنا مع جيش مصر وشرطة مصر ويسقط الخونة وتحيا مصر، وصباح الخير على الرجالة و صباح الخير على الشباب اللي بيخرجوا من بيوتهم ومش عارفين هيرجعوا ولا لا، وربنا يبارك فيكوا وصباح الخير يا ريس صباح الخير يا حبيبي، قلبنا معاكوا وربنا يبارك فيكوا كلكوا، صباح الفل وتحيا مصر".

محمد فؤاد

"انا مع جيش مصر وشرطة مصر ورئيس مصر ويسقط الخونة"

هاني شاكر

"معاك يا ريس ويسقط الخونة ويحيا جيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر العظيم وتحيا مصر".

وشارك عدد كبير من نجوم الفن فيديو فيديو تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلين: "كلنا معاك يا ريس ويسقط كل خاين وعميل وتحيا مصر".

ومن ضمن نجوم الفن الذين شاركوا في الفيديو أحمد بدير، حكيم، هنادي مهنا، محمد لطفي، هاني شاكر، حجاج عبدالعظيم، أحمد شيبة، محمود عبدالمغني، أحمد فلوكس، شعبان عبدالرحيم، محمود عبدالمغني، وحجازي متقال.