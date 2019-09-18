أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن تداول 362 شاحنة بضائع و156 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 132 شاحنة و14 سيارة، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 158 شاحنة و32 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 11 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارة، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 36 شاحنة و9 سيارة بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 99 سيارة واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة MINNA .