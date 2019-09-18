"البترول": تنفيذ مشروعات بتروكيماوية بـ2 مليار دولار

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، الدور الهام الذي تلعبه مشروعات البتروكيماويات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف قطاع البترول لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.

وأشارت وزارة البترول، في بيان أصدرته اليوم عن رئاسة أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018- 2019، إلى أن تنامي الإنتاج الحالي من الثروة البترولية يدعم الخطط التوسعية لهذه الصناعة الحيوية التى يعمل قطاع البترول على التوسع فيها بمزيد من المشروعات المخططة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة باعتبارها صناعة المستقبل.

وشددت وزارة البترول، على مراعاة الشركات لتطورات السوق وآلياته والإسراع بتنفيذ المشروعات الجديدة، مع الالتزام الكامل بالاستمرار في تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية فى تنفيذ الأعمال حرصاً على الكوادر العاملة والمعدات والمنشآت وزيادة ساعات العمل الآمنة.

وأوضح الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، أنها منذ إنشائها عام 2002 وحتى العام المالي المنتهي ساهمت في النهوض بصناعة البتروكيماويات وزيادة إنتاج المواد البتروكيماوية من 600 طن سنوياً إلى أكثر من 4 ملايين طن سنوياً حالياً.

وأوض أنه جرى إدخال عدد من مشروعات البتروكيماويات حيز التنفيذ باستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار من أهمها مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة سيدبك لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين، بالإضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البيوتادايين، ومشروع تداول وتخزين غاز الإيثان، بالإضافة إلى تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة( MDF ) للمرة الأولى بمصر باستثمارات 210 ملايين يورو، وهي استثمارات مصرية خالصة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام.

وأشار إلى أنه يجرى استكمال أعمال الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بطاقة تصميمية 2.5 مليون طن سنوياً -1.5 مليون طن منتجات بتروكيماوية متخصصة ونحو 850 ألف طن من المنتجات البترولية- باستثمارات 8.5 مليار دولار، وكذلك الترويج لمشروع إنتاج البولى أسيتال بميناء دمياط باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مادة البولي أسيتال التي تحل محل المعادن بالعديد من الصناعات، وتستخدم بصفة رئيسة فى صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية ويمثل ذلك إضافة لحلقة جديدة في صناعة البتروكيماويات.

ولفت إلى الحرص على دراسة احتياجات السوق الإقليمية والعالمية ومتابعة كل المتغيرات والتحديات، وتنفيذ توجه الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المتاحة، مشيراً لاستحواذ الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركتي سيدبك وإيثيدكو على شركة سولفاي (سابقاً) لتكون شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات (حالياً) كأحد القرارات الجريئة التى أحدثت دعماً متميزاً لصناعة البتروكيماويات.

وأكد الحرص الكامل في إتباع جميع الاشتراطات التى تضمن سلامة العمليات بوحدات الإنتاج بمشروعات البتروكيماويات، ورفع مستوى الأداء بها، بالإضافة إلى توحيد مفاهيم الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلى جانب اضطلاعها بدورها في مجال المسئولية المجتمعية واستكمال ما بدأته من حملات للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة والتواصل الفعال مع أهالي القرى المجاورة.