استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، قادما من الخرطوم في ثاني زيارته الخارجية.

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية، وعقد مدبولي جلسة مباحثات مع حمدوك بالمطار تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويجري حمدوك زيارة رسمية لفرنسا للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب زيارته للقاهرة التي تستغرق عدة ساعات.

وتأتي زيارة حمدوك للقاهرة، في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون بين السودان وهذه الدول.