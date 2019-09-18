أسعار العملات اليوم في مصر

ارتفعت بعض أسعار العملات مثل اليورووالجنيه الإسترليني، فيما استقرت أخرى خلال تعاملات اليوم، الأربعاء في عدد من البنوك المصرية، ونستعرض أسعار صرف العملات على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.3 جنيه للشراء و16.4 جنيه للبيع، وسجّل في البنك التجاري الدولي نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، وسجّل في بنك بلوم مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.34 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 19.30 جنيه للشراء و20.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.03 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.