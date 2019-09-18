نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، "معرض المنتجات المصرية التقليدية الثامن" على مدى يومين، وذلك بمقر وزارة الخارجية تحت رعاية وزير الخارجية.

وتحرص اللجنة الوطنية على إقامة مثل تلك المعارض، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يعد أحد شركاء اللجنة الرئيسيين، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المُنتجين.

وتعد تلك المشروعات أداة ناجحة لتشجيع الشباب على الابتكار والإنتاج، ودعمهم للارتقاء بمستوى دخلهم، وللتعريف بالسلع التراثية، حيث يتضمن المعرض منتجات 27 من العارضين المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي عدد من الجمعيات الأهلية