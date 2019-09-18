أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع، عن ضبط 108 قضايا "ملكية فكرية، ابتزاز وتهديد، نصب على المواطنين، اختراق وسرقة حسابات، ترويج لبيع آثار وأدوية مستوردة ومواد مخدرة وأعضاء بشرية، وانتحال صفة" عبر شبكة "الإنترنت"، وذلك في نطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 109 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي و108 متهمين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال الإنترنت، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.