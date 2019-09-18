تقدمت ثريا الشيخ عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بشأن تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا في أثناء الخدمة.

وقالت الشيخ: "هناك ظلم كبير واقع على الفنيين العاملين في وزارة الكهرباء، ممن حصلوا على بكالوريوس هندسة، ولا يوجد من يرفع عنهم هذا الظلم، وآمالهم وتطلعاتهم موقوفة على قرار من وزير الكهرباء والطاقة، الذي وعد من قبل بتسوية أوضاع الفنيين الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في أثناء الخدمة وتسويتها، وحتى الآن لم تنفذ الوعود".

وأضافت أنّ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2017، حرص على توفيق أوضاع العاملين بمختلف وحدات الجهاز الإداري، وبينهم الفنيين بوزارة الكهرباء، إذ نصت المادة 189 من القانون المشار إليه، على إعادة تعيين الموظف المعين والحاصل على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة، على أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

وطالبت الشيخ، وزير الكهرباء والطاقة، بسرعة تحقيق مطالب هؤلاء الفنيين، وتشكيل لجنة لحصر أعدادهم ومراجعة أوراقهم، والعمل على تسوية أوضاعهم.