الصين تبدأ مشروعا لإنشاء أطول شبكة كهرباء بالعالم.. ارتفاعها 5357 مترا

بدأت الصين مشروع إنشاء شبكة كهربائية لنقل وتحويل الكهرباء على ارتفاع 5357 مترا في منطقة التبت ذاتية الحكم، لتكون بذلك أعلى شبكة كهربائية ارتفاعا على مستوى العالم.

وذكرت سلطات منطقة التبت في بيان اليوم، أنّ متوسط ارتفاعات أبراج الشبكة يبلغ أكثر من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، فيما يبلغ ارتفاعها الأعلى 5357 مترا، والمشروع يمتد بإجمالي طول 1689 كيلومترا، من مدينة "شيقاتسي" إلى ولاية "علي" بالمنطقة، عبر مساحات من الجليد والأراضي المقفرة والمستنقعات.

وأضافت سلطات المنطقة أنّ المشروع يحتاج إلى استثمارات بقيمة 7.4 مليار يوان "نحو مليار دولار"، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول عام 2021.