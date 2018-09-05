خبير: إنتاج الكهرباء والغاز في مصر أرخص من الصين

قال الدكتور ياسر جاد الله مدير مركز بحوث الصين وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مصر تعتبر المحور الأساسي لطريق الحرير، الذي يمر بـ65 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج بمصر أقل من نظيرتها بالصين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إنتاج الكهرباء والغاز في مصر أقل من الصين".

ولفت، إلى أن الاقتصاد الصيني يشهد نموًا غير مسبوق، موضحًا أنه بات يعتمد على الابتكار والابداع، بعدما كان يعتمد على عنصر التقليد، حيث اعترفت بحقوق الملكية بعدما كانت متهمة بسرقتها.