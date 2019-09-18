"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

حفل علي خيري، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 37 جنيها.

حفل فريق مزاهر لفنون الزار، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، 8 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

أمسية شعرية للشاعر زين العابدين فؤاد، بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، 6:30 مساء.

عرض مسرحية الدجال، على مسرح آفاق برمسيس، 9 مساء، وسعر التذكرة 35 جنيها.