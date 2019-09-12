"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

حفل ياسمين علي، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 77، 107، 157 جنيها.

حفل إسماعيل صادق بمصاحبة فرقة الفن الصادق، على مسرح الجمهورية، 8 مساء، وأسعار التذاكر 75 جنيها.

ستاند آب كوميدي مع الحزب الكوميدي، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

عرض مسرحية المتفائل على المسرح القومي، 9 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

حفل فرقة نوبانور، بمركز المصطبة للموسيقى الشعبية، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

العرض المسرحي ماما، على مسرح الفلكي، 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.