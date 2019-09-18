قررت النيابة العامة إحالة "أ.م" 23 عاما للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص.م " 15 عام، وأنجابه منها طفلا بعد مضاجعتها مرارا داخل منزل أسرتها بحي فيصل بالمحافظة، وجرى الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بقيام مسؤولي المستشفى العام بالإبلاغ أنه توجد فتاة قاصر 15 عاما، ولدت بالمستشفى.

وبانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، اتهمت والدة الفتاة ابنها بمضاجعة شقيقته 15 عاما، داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها بالمنزل.

وأكدت الفتاة في المحضر الرسمي، أن شقيقها هو والد طفلها، وأنه كان يضاجعها داخل منزل الأسرة بالسويس، في غياب والدتها عن المنزل.

وبإحالة المحضر إلى النيابة العامة، استدعت النيابة شقيق الفتاة المتهم والذي نفى خلال التحقيقات أنه والد الطفل، متهما شقيقته بالكذب.

وأكدت والدة الفتاة بالتحقيقات، أنها جاءت إلى محافظة السويس منذ فترة وأقامت بالمحافظة هي وابنتها وابنها، وأنها لم تكن تتخيل أن يقوم ابنها بهتك عرض شقيقته والإنجاب منها.

وكشف مصدر بدار الأيتام بالسويس، أن هذا الطفل بعد ولادته جاء به شخص إلى الدار من أجل تركه داخل الدار، ورفض ذلك لأن دار الأيتام لا تستلم أطفال سوى بمحضر رسمي.