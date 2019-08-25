قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة الطور اليوم، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل حمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ، لشروعه في هتك عرض سائحة أوكرانية.

تعود وقائع القضية 31 مارس 2019 عندما قامت سائحة أوكرانية تدعي "سفيلانا هالكينا" بتحرير محضر بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، تتهم فيه المدعو أحمد علي أحمد، عامل بحمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ، بمحاولة هتك عرض ابنتها ماريا هالكينا بالقوة.

وأوضحت في المحضر، أنها سمعت طرق باب غرفتها في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الواقعة، فقامت بفتح الباب وفوجئت بالمتهم يدفعها بقوة ويتوجه إلى السرير الذي تتمدد عليه ابنتها، وانقض عليها شارعا في مواقعتها بالقوة وقما الاثنين بمقاومته والصراخ بصوت عال، ما جعله فر هاربا تاركا بعض من ملابسه داخل الغرفة.