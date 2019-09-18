"الخارجية": السيسي يشارك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يتوجه وزير الخارجية، غدا الخميس، إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبدأ جلسات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر ومن المقرر أن يكون الرئيس السيسي ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم في الجلسة الأولى في هذا الخصوص.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المتوقع أن تعكس المشاركة المصرية في دورة الجمعية العامة هذا العام الدور الهام الذي تضطلع به مصر داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن دورها الإقليمي بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية من المقرر أن يجري على هامش تواجده في نيويورك عدداً من اللقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول المختلفة ومسؤولي الأمم المتحدة، حيث سيتم بحث سبل تطوير علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات الهامة سيُنقل خلالها الرؤية المصرية حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية.