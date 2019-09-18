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"أسيوط" تستعد للعام الدراسي بتزيين حرم الجامعة ومعرض مستلزمات دراسية

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بننبسط برضو.. "حازم" يتغلب على "السنجلة" بـ"فوتوسيشن" مع عروسة لعبة

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"ولاد رزق 2" يربح 275 ألف جنيه في دور العرض أمس

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عاجل.. مقتل أكثر 25 تلميذا في حريق مدرسة بليبيريا

عاجل.. مقتل أكثر 25 تلميذا في حريق مدرسة بليبيريا

"الخارجية": السيسي يشارك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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