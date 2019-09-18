يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 19 28

السلوم 20 29

سيوة 20 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 29

رأس سدر 23 34

نخل 16 33

نويبع 27 35

طابا 25 34

كاترين 17 32

الطور 25 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 41

أسوان 25 42

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 30 43

المدينة 27 44

الرياض 25 42

المنامة 30 37

أبو ظبي 29 42

الدوحة 27 37

الكويت 26 45

دمشق 14 33

بيروت 25 31

عمان 19 36

القدس 20 31

غزة 24 31

بغداد 25 42

مسقط 27 32

صنعاء 13 28

الخرطوم 29 39

طرابلس 24 32

تونس 21 30

الجزائر 20 26

الرباط 16 24

نواكشوط 26 31