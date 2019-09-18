يعكف قيادات حزب الوفد حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج معسكر شباب الوفد، المقرر عقده في العين السخنة 26 سبتمبر الحالي، ضمن استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء المحليات أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وقال محمد فؤاد رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد لـ"الوطن" إنّ معسكر شباب الحزب يتضمن عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية للشباب من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء والمدربين، سواء من أبناء الوفد أو من خارجه من أكاديمية ناصر العسكرية، والجامعات، ومعهد الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية.

فؤاد: بداية قوية لتأهيل شبابنا.. وإطلاق معهد الدراسات السياسية للحزب

وأضاف فؤاد أنّ المعسكر سيكون بداية قوية لشباب الوفد وتأهيلهم لتحقيق تمثيل مشرف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أنّ المعسكر يشهد انطلاق معهد الدراسات السياسية للحزب لإعداد دورات تدريبية ومؤتمرات في مختلف المحافظات للشباب سواء من الوفد أو خارجه.

وفي السياق ذاته، قال طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"الوطن" إنّ معسكر شباب الوفد سيشهد إعداد الكوادر الوفدية لخوض انتخابات المجالس المحلية، وسيتم من خلاله إطلاق مبادرة "الوفد مع الشباب" التي تهدف لدعمهم في كل المجالات.

أبوشقة: هدفنا مواجهة الفتنة وإعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد لـ"الوطن" أنّ معسكر شباب الوفد سيشهد عقد مؤتمر ولقاءات وندوات تجمع الشباب بقيادات الحزب بهدف مواجهة الشائعات والفتنة التي يبثها أعداء الوطن وتوعية المجتمع بما يحدث.

وأضاف أبوشقة أنّ هدفنا الأول هو إعداد كوادر شبابية قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية، ويكون الوفد حاضراّ في المحليات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بتمثيل مشرف يليق بتاريخه.