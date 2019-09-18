لقيت 9 عناصر إرهابية مصرعها عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، بينهم القيادي الإرهابي حركة "لواء الثورة" محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي "خلف الدهشوري".

وحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم، فإنَّ القيادي الإرهابي "خلف الدهشوري" متورط في حادثي اغتيال عادل رجائي عميد قوات مسلحة، واستهداف كمين شرطة "العجيزي" بمحافظة المنوفية.

وعُثر بحوزة العناصر الإرهابية على "6 أسلحة آلية، و2 خرطوش، وكمية من مادتي (RSALT) والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و2 من هياكل عبوات".