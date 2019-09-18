تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر الملتقى السنوي للتوظيف الفني في الثلاثين من نوفمبر المقبل في مركز شباب الجزيرة، وللمرة الأولى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، في بيان أصدرته اليوم، أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض معدل البطالة في مصر.

ومن المقرر أن يستضيف ملتقى التوظيف الفني هذا العام، 30 شركة محلية وفرنسية ومتعددة الجنسيات تعمل في مصر، ويتيح فرص عمل جادة لكل من يرغب في بدء حياته العملية وكذلك من يبحث عن وظيفة أفضل أو من يريد تغيير مجال عمله.

وأوضحت الغرفة الفرنسية، أن تنظيم هذا الملتقى الفني يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

ويعد ملتقى التوظيف فرصة متميزة لمقابلة المئات من الشباب الخريجين من المدارس والمعاهد الفنية الذين يبحثون عن عمل، وإجراء المقابلات على الفور للمضي قدما في نهاية المطاف بتوظيفهم، كما يقدم لخريجي المعاهد الفنية وطالبي العمل من الشباب فرصة للحصول على وظيفة، وبدء مسيرتهم المهنية في عدة أوساط فنية كالمصانع وكبرى الشركات.