أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، زيارة وفد سياسي من حركة طالبان الأفغانية العاصمة طهران مؤخرا، لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان، في أعقاب انهيار محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، في نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين، قال في وقت سابق إن وفدا بقيادة عبدالسلام حنفي نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، زار طهران قبل يومين للاجتماع مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال شاهين إن وفد طالبان أجرى محادثات بخصوص مشاريع التنمية الإيرانية في أفغانستان وكيفية حماية هذه المشروعات وكذلك سبل إشاعة السلام في أفغانستان.

وكان وفد طالبان زار العاصمة الروسية "موسكو" قبل طهران وأجرى هناك محادثات مع مسؤولين روس.

وجاءت زيارة موسكو أيضا بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طالبان، بعد سلسلة هجمات مروعة شنتها في كابول وأسفر إحداها عن مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.