أحبطت القوات البحرية اللبنانية محاولة للهجرة غير الشرعية عبر المياه الإقليمية اللبنانية من جهة السواحل الشمالية، حيث تمكنت من ضبط مركب يقل على متنه 41 شخصًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني -في بيان اليوم- أن القوات البحرية أوقفت المركب على بعد 15 ميلًا بحريًا من الشاطئ اللبناني الممتد من بلدتي "أنفة والقلمون" شمال البلاد، وذلك أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وأشارت مديرية التوجيه، إلى أن المركب كان يضم 17 رجلًا و14 امرأة و10 أطفال من الجنسيتين اللبنانية والسورية، وأنه جرى إحالتهم إلى القضاء المختص.

جدير بالذكر، أن القوات البحرية بالجيش اللبناني وأجهزة الأمن اللبنانية تحبط تباعًا عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر، يقوم بها مهربون وكذلك شبكات للإتجار في البشر باتجاه قبرص والشواطئ الأوروبية.