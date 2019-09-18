وصل عدد الأتراك الذين قدموا طلبات لجوء في ألمانيا إلى 7.610 طالب لجوء منذ يناير وحتى شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والذى تناولته اليوم الأربعاء صحيفة "راينش بوست" فإن الاعتراف بطلبات اللجوء شهد ارتفاعا ملحوظا وقد تم الاعتراف بـ44.8% من الطلبات التي تم تقديمها، بينما بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل الأتراك عام 2018، نحو 10.655 وتم الاعتراف بـ41.4% من تلك الطلبات، وفي عام 2017 تقدم 8.483 مواطن تركي بطلب لجوء إلى ألمانيا وبلغ معدل الاعتراف بطلبات اللجوء 28.1%.

جدير بالذكر أن تركيا أصبحت في المرتبة الرابعة من حيث عدد طالبي اللجوء القادمين منها، بعد السوريين والعراقيين.