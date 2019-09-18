قال العميد علي مقصود الخبير العسكري والإستراتيجي، إن الموقف الروسي الداعم بشكل مطلق للموقف السوري بشأن ناقلات جيب إدلب، بإلغاء هذا الجيب، ومن ثم الانتقال إلى البؤرة الأخيرة بشرق الفرات، يستند إلى اتفاق بوجهة النظر السورية الروسية بشكل كامل.

وأضاف مقصود، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه المعادلة تستقيم أولًا مع القرارات الدولية، خاصة القرار 2254، وأيضًا كل مخرجات مباحثات آستانة التي أعنلت الدول الضامنة عن تعهدها بالحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل ترابها.

وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي، إلى أن روسيا تستهدف التوصل إلى حل سياسي من خلال تبنيها هذا الموقف ومن ثم إيقاف تنفيذ العمليات الإرهابية المتشددة، وإخراج البعض منهم وإعادتهم إلي دولهم، أو حسم الموضوع بالقوة العسكرية كما فعل الجيش.

وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي، أن الجيش السوري قادر على فتح المحور والجبهة الشمالية الشرقية للنازحين وبذلك تصبح المجموعات الإرهابية في طوق من نطاق الجيش العربي السوري والذي يعتبر قوة نارية مدمرة، مشيرا إلي أن خط الدفاع الأمامي والتحصينات سقطت فـ على ماذا يراهن الإرهاب والدول الداعمة له، مؤكدا على دعم روسيا للإرهاب.