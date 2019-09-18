أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الهجوم على منشأتي "أرامكو" النفطيتين في السعودية، وتداعياته لن يؤثر على أداء الاقتصاد الروسي في 2019، مشيرة إلى أن آثار الهجوم ستكون قصيرة الأمد.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، في تصريح اليوم: "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد، فالتداعيات على الأسواق العالمية ستكون لفترة قصيرة"، مستبعدا أيضا أن يكون للهجوم أي تأثير على قيمة العملة الروسية "الروبل".

وأضاف أوريشكين: "لا نرى أي عوامل تدفعنا لتغيير توقعات سعر صرف (الروبل) مقابل الدولار حتى نهاية هذا العام والعام المقبل".

يُذكر أن الحكومة الروسية وضعت الميزانية للعام الجاري وخطة العامين المقبلين، بناء على أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "Urals" خلال العام الجاري سيكون عند مستوى 62.2 دولار، وفي 2020 عند 57 دولارا، وفي 2021 عند 56 دولارا، كما استندت الميزانية إلى أن يكون متوسط سعر صرف الدولار خلال 2019 عند 65.4 روبل، وفي 2020 عند 65.7 روبل، وفي 2021 عند 66.1 روبل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت، الإثنين الماضي، بنحو 20% بعد استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، لكنها عاودت الانخفاض بعد تطمينات من وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بشأن إنتاج السعودية النفطي.